Neymar x Ochoa: velhos inimigos que voltam a se enfrentar

De um lado, o mexicano Ochoa, goleiro com mais defesas na fase de grupos da Copa 2018. Do outro, Neymar, o jogador com mais finalizações até agora no Mundial. Na próxima segunda-feira (2), os dois velhos inimigos voltam a se cruzar em Samara, às 11h, no duelo entre Brasil e México por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

A primeira vez que os jogadores se enfrentaram foi na Libertadores de 2011. Ochoa era a estrela do América do México, enquanto Neymar liderava o Santos. As equipes disputaram as oitavas de final, e o alvinegro praiano conquistou o tricampeonato graças a um gol de Ganso. Neymar, na época, não conseguiu furar o bloqueio do goleiro.



Os dois voltaram a se encontrar no Mundial de 2014, quando o México evitou a derrota contra o Brasil pela primeira vez em Copas do Mundo. Na partida realizada em Fortaleza, Ochoa protagonizou um festival de defesas. Em uma delas, salvou sua equipe após uma cabeçada de Neymar no cantinho. "Aquela defesa fez muito barulho, mas estou aqui para isso. É meu trabalho. No momento não se pensa em nada" lembrou Ochoa, em entrevista realizada no ano passado.

Após a partida, os dois se confrontaram novamente no campeonato espanhol, com Neymar em em sua segunda temporada no Barcelona e o goleiro defendendo o Granada. No primeiro turno, o Barça venceu por 1 a 0, após Ochoa realizar grandes defesas. No segundo turno, porém, a maldição foi quebrada.



Durante o primeiro tempo, Ochoa salvou a equipe das ofensivas do trio MSN (Messi-Suárez-Neymar), mas o Barcelona conseguiu furar o bloqueio e vencer por 4 a 1. No último gol, Neymar só precisou empurrar para as redes para dar fim ao tabu e marcar seu primeiro gol em Ochoa.

Performance