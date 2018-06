Após ter deixado a última atividade da Seleção com dores no tornozelo, camisa 10 participou de treino tático antes de viagem a São Petesburgo

A torcida brasileira não tem motivos para se preocupar com Neymar. A CBF informou que, nesta quarta-feira (20), o jogador participou normalmente de todo o treino da Seleção, que foi fechado para a imprensa, em Sochi. O camisa 10 havia deixado a atividade da última terça ainda no aquecimento, sentindo dores no tornozelo.





Tite comandou um treino tático e técnico em campo reduzido, com a presença do grupo completo. Logo depois, os jogadores realizaram um trabalho de bolas paradas. A preocupação vem porque o gol de empate da Suíça na estreia do time canarinho na Copa do Mudo foi originado de um escanteio.Ainda nesta quarta, a Seleção Brasileira embarca para São Petesburgo, onde faz um treino de reconhecimento do gramado na próxima quinta-feira no estádio local, antes de enfrentar a Costa Rica, na sexta, às 9h, pela segunda rodada do Grupo E.