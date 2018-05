Neymar treina com bola a partir de domingo (13)

Exames mostram 'consolidação satisfatória' de sua lesão no quinto metatarso direito, diz PSG em comunicado

O Paris Saint-Germain anunciou em comunicado neste sábado (12) que o brasileiro Neymar, depois de realizar exames médicos favoráveis, vai voltar aos treinamentos com bola a partir do domingo.



"Os exames de controle realizados hoje mostraram uma consolidação satisfatória de sua lesão no quinto metatarso direito. Por isso, Neymar Jr iniciará amanhã [domingo, 13] sua preparação física com bola no CT de Ooredoo", destacou o clube parisiense.



Na sexta-feira (11), o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, revelou que "a ideia é que a partir da próxima semana ele possa voltar a trabalhar no campo, mas com a condição de que responda positivamente ao exame médico de amanhã [sábado,12]".



Lesionado desde final de fevereiro, Neymar foi operado em março no Brasil, onde realizou a primeira parte de sua recuperação.



O craque da seleção chegou na França para continuar tratamento com seu clube, com o objetivo de estar em plenas condições de disputar a Copa do Mundo da Rússia (14 de junho-15 de julho).