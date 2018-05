Neymar tem chances de voltar a treinar na próxima semana

Craque realizará exames neste sábado (12) e aguarda pela liberação do médico da Seleção

O retorno de Neymar aos gramados se aproxima, e ele poderá ser liberado pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, nos próximos dias.

"A ideia é que a partir da próxima semana ele possa voltar a trabalhar no campo, mas com a condição de que responda positivamente ao exame médico que será feito neste sábado (12)", declarou o médico. "Ele está se recuperando muito bem, seu estado físico evolui como imaginávamos desde o início", continuou o Lasmar.



Lesionado desde final de fevereiro, Neymar foi operado em março, e se recupera da cirurgia no quinto metatarso do pé direito. A primeira parte de sua reabilitação foi feita no Brasil.

O craque da Seleção e do PSG chegou à França no final da semana passada para continuar tratamento em seu clube, com o objetivo de estar em plenas condições para disputar a Copa do Mundo da Rússia.

Lasmar viajou à França para reavaliar Neymar, além de diagnosticar a lesão do lateral Daniel Alves, que se machucou na terça-feira durante partida do PSG pela Copa da França, e está fora do Mundial da Rússia.