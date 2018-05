Neymar supera previsões e já inicia treinos com bola

Nessa semana ele já corre no campo e começa a fazer trabalhos que a gente chama propriocepção com bola. Não sei se ele treina com o grupo ainda. Na semana que vem, acredito eu que ele já estará apto a treinar com o grupo. Provavelmente, não estou afirmando, vocês verão ele treinando com bola com o grupo na lá pela sexta-feira, aproximadamente", afirmava o preparador físico Fábio Mahseredjian, após a convocação da Seleção Brasileira no último dia 14.

A previsão inicial era de que Neymar só iniciasse os treinos com o grupo da Seleção Brasileira na próxima sexta-feira. Mas o camisa 10 surpreendeu e já fez foi a campo com os companheiros nesta terça-feira (22). Durante a atividade, o atacante demonstrou estar completamente recuperado da sua lesão.No dia 25 de fevereiro, o jogador sofreu uma fratura no pé direito, durante partida do PSG contra o Olympique de Marselha pelo Campeonato Francês, passou por operação para correção do problema no dia 3 de março e não voltou a jogar no restante da temporada.A expectativa era que Neymar voltasse a fazer treinos leves com bola nesta semana e só se juntasse ao grupo na sexta-feira. Numa projeção pessimista, a comissão técnica da CBF avaliava até mesmo a possibilidade do camisa 10 só treinar com os companheiros na próxima semana, já em Londres.