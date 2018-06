Neymar sofre maior número de faltas em um jogo de Copa desde 98

Atacante sofreu dez faltas, teve meião rasgado, mancou em campo, mas diz estar tudo bem

Neymar não brilhou na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Porém o atacante foi caçado em campo: dez faltas sofridas.



Desde 1998, quando o inglês Alan Shearer sofreu 11 faltas na partida contra a Tunísia, um jogador não sofria tanta faltas numa Copa.



E não foi só isso. As faltas sobre Neymar originaram dois cartões amarelos, a Lichtsteiner e Schär. O camisa 10 ainda teve seu meião rasgado por conta das entradas que sofreu.



"A gente vai tomar muita falta e aí vamos pegar a bola para cobrar rápido, porque queremos jogo", afirmou Tite em relação às faltas sofridas por Neymar na partida.



Dores no pé



Em alguns momentos da partida, o atacante mancou e sentiu dores no pé. Ele chegou a pedir para Philippe Coutinho bater um escanteio em seu lugar.



"Foi uma pancada que eu tomei no jogo, mas não é nada preocupante. Depois que esfria dói um pouco", tranquilizou o jogador.



O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, também afirmou que não há motivos para preocupação com o estado físico de Neymar.