Neymar ri de memes, se defende e torce por permanência de Tite

Atacante fez sua primeira aparição pública após a eliminação na Copa do Mundo em leilão beneficente de sua fundação

Neymar falou pela primeira vez após a queda na Copa do Mundo para a Bélgica. Muito criticado pelas suas atitudes dentro de campo no Mundial, especialmente as quedas plásticas e as simulações de faltas, o jogador virou meme na internet. Durante leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., o atacante se defendeu das críticas e revelou que riu dos memes do "Neymar Challenge".



"Eu vi, levei na boa. Até postei no meu Instagram uma brincadeira com as ciranças. meu futebol é de drible, é de encarar o adversário. Eu não chegar para o meu adversário e falar: 'meu amor, licença que eu quero fazer o gol'. Eu tenho que tentar driblar e ele não vai me deixar passar. Você acha que eu vou querer ficar sofrendo falta toda hora? Não! Dói, machuca. Depois dos jogos eu fico fazendo gelo quatro, cinco horas. Quem nunca viveu isso de verdade nunca vai entender. Opinião é de cada um. A gente não tem o mesmo gosto, mesma opinião. Eu creio que foi um exagero sim, mas não tem problema nenhum. Muitas pessoas pediram um Neymar que jogasse para o time e foi o que eu tentei fazer, e depois falaram que eu tinha que ser individualista", afirmou o jogador, que ainda afirmou que o jogo contra a Bélgica foi a maior tristeza que já viveu em sua carreira.



Questionado sobre a continuidade de Tite no comando da Seleção Brasileira, Neymar elogiou treinador e disse torcer por sua permanência.



"Tite fez um grande trabalho, com um grupo muito forte e eu espero que ele continue", analisou o atacante.



Quem também esteve no evento foi o dono do PSG Nasser Al-Khelaifi. Assim como o mandatário da equipe francesa, Neymar garantiu sua permanência no PSG, ignorando as especulações que o colocam no Real Madrid frequentemente.



"Fico, fico em Paris, eu tenho um contrato em Paris. As especulações acho que a maioria da imprensa, o que faz tenho contrato, eles não sabem do objetivo, porque eu fui para Paris. Quero vencer neste clube, quero vencer e espero que esta seja uma temporada maravilhosa", garantiu Neymar.