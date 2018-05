Neymar revela medo para voltar a jogar

ei que a galera está um pouco nervosa, mas ninguém está mais do que eu, ninguém está mais ansioso do que eu pra voltar e ninguém está com mais medo do que eu", revelou o atacante em entrevista à TV Globo.De acordo com programação feita pela preparação física da Seleção Brasileira, Neymar deve voltar a trabalhar com bola no final da próxima semana.

" Na semana que vem, acredito que ele já estará apto a treinar com o grupo. Provavelmente vocês verão ele treinando com bola com o grupo na lá pela sexta-feira, aproximadamente", afirmou o preparador físico da Seleção Brasileira, Fábio Mahseredjian.