Neymar retorna em amistoso com a Croácia

Sem atuar desde fevereiro, Neymar estará de volta aos gramados no próximo domingo, no amistos da Seleção Brasileira contra a Croácia, em Liverpool.Recuperado de uma cirurgia no pé direito, que o afastou por três meses, o jogador revelou não estar 100% por ainda ter receio de fazer alguns movimentos em campo. Para o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, a participação de Neymar nos dois amistosos – o Brasil ainda enfrenta a Áustria no próximo dia 10 – antes da Copa do Mundo é fundamental para o atacante ganhar ritmo de jogo e perder esse medo."A expectativa é que ele esteja à disposição para esse amistoso. Ele ainda precisa de um tempo de adaptação e de se sentir mais seguro. Isso, ele só vai recuperar com o tempo, à medida que estiver jogando. Essa fase de dois amistosos é importante para ele se sentir melhor e estar preparado para o início da Copa do Mundo", revelou o médico.