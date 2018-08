Neymar posta vídeo a caminho da China

Jogador se apresentará à concentração do PSG, que se prepara para disputa da Supercopa da França na cidade chinesa de Shenzhen

O camisa 10 do PSG Neymar está próximo de se juntar a equipe para o começo da temporada 2018/2019. O clube francês compartilhou um vídeo do brasileiro, nesta quarta-feira (1), dizendo que já está perto de chegar a cidade de Shenzhen, na China, onde o clube disputa a Supercopa da França, contra o Monaco, no próximo sábado (4).



Além de Neymar, o zagueiro brasileiro Marquinhos chegou nesta quarta-feira à concentração do clube e foi recebido pelo elenco e pelo novo treinador alemão Thomas Tuchel.