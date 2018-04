Neymar parabeniza PSG e Daniel Alves por título

Ainda no Brasil recuperando-se de cirurgia no pé direito, o craque Neymar parabenizou o PSG pelo título de sábado da Copa da Liga francesa, em especial o amigo Daniel Alves, que se tornou o jogador com mais títulos na história.

"Parabéns a todos, muito feliz por vocês !!! ALLEZ PARIS @psg", escreveu o atacante brasileiro no Instagram.

A mensagem tinha um protagonista: o lateral Daniel Alves, que ocupava a foto com todos seus troféus ao lado da legenda "Maior campeão da história"

"Parabéns é mais especial pra você irmão, que honra fazer parte dessa sua história... Espero que venham mais, inclusive o de julho", acrescentou Neymar em referência à Copa do Mundo da Rússia.

Com o título da Copa da Liga Francesa, Daniel Alves chegou ao 36º título da carreira assumindo o posto de jogador em atividade com mais títulos na história. O lateral do PSG e da Seleção Brasileira está a uma conquista de igualar Pelé, que tem 37 títulos na carreira.