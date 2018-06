Neymar panamenho, espanhois na fria, visita especial; veja os bastidores da Copa

Panamá tem o próprio Neymar

Ainda é cedo para saber se será uma estrela do futebol, mas o Panamá já tem seu próprio Neymar. E não se trata de um apelido colocado em um jovem que começa a se destacar. O volante Aníbal Godoy admitiu nesta quarta-feira que tem um filho com o nome da estrela brasileira. "Não é por causa do jogador, mas porque a mãe dele gostava", disse o volante. O curioso é que ele tem um segundo filho, a quem chamou de Andriy por causa do ucraniano Shevchenko.

Abaixo de zero

Os jogadores da Espanha não vão viajar à Lua, mas usam técnicas dignas de treinamento para astronautas. Após a partida da semana passada contra o Irã, o capitão Sergio Ramos e Lucas Vázquez se submeteram a temperaturas abaixo de zero para se recuperar. "Dá para aguentar bem, os dedos dos pés doem um pouco, mas dá para aguentar", disse o zagueiro Sérgio Ramos.



Uma visita muito especial

Mbappé teve uma visita muito especial: 25 estudantes de uma cidade nos arredores de Paris, onde a estrela de 19 anos do PSG cresceu. São alunos de um instituto que faz parte de um projeto pedagógico apoiado financeiramente por Mbappé e seu companheiro de equipe Mendy. Os adolescentes visitaram os lugares emblemáticos de Moscou, e puderam acompanhar o treinamento da França nesta quarta-feira (27).