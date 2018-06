Neymar: 'Nem todos sabem o que passei'

Atacante brasileiro desabafa nas redes sociais após choro no fim do duelo contra a Costa Rica

O Brasil sofreu para bater a Costa Rica no primeiro jogo desta sexta-feira (22), às 9h, com gols já nos acréscimos do segundo tempo de Philippe Coutinho, aos 46 minutos, e Neymar, aos 51. A partida ocorreu em São Petersburgo, com a presença de mais de 64 mil torcedores.



No final da partida, o atacante que atualmente defende o PSG (Paris Saint-Germain) não aguentou: ajoelhou em campo e começou a chorar, sendo consolado por seus companheiros de equipe.



O jogador escreveu um desabafo no instagram após o jogo e recebeu mensagens de apoio de várias celebridades, como Tom Brady, que escreveu "Just getting started" (em inglês, "apenas começando").



"Nem todos sabem o que passei para chegar até aqui, falar até papagaio fala, agora fazer... poucos fazem!! O choro é de alegria, de superação, de garra e vontade de vencer", referiu Neymar, frisando que está habituado desde sempre a ultrapassar dificuldades.



"Na minha vida as coisas nunca foram fáceis, não seria agora", disse, acrescentando que o objetivo continua de pé.