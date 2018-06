Neymar não participa de treino da Seleção nesta segunda (18)

Atacante ficou fazendo trabalho de recuperação no hotel, junto com Thiago Silva e Paulinho

Na tarde desta segunda-feira (18), o Brasil voltou aos treinos em Sochi, depois de estrear na Copa do Mundo com um empate em 1 a 1 com a Suíça, em Rostov no domingo.



Neymar, Thiago Silva e Paulinho ficaram no hotel fazendo trabalhos de recuperação com o departamento médico da Seleção Brasileira e foram os únicos três jogadores que não participaram da atividade.



Em alguns momentos da partida de estreia da equipe canarinho, Neymar sentiu dores no pé e chegou a pedir para Phelippe Coutinho cobrar um escanteio por causa do incômodo. Após a partida, ainda na zona mista, o atacante revelou que estava sentindo dores por conta de uma entrada, mas que não era motivo para preocupação.



De acordo com a CBF, nenhum dos três atletas preocupa para a partida da próxima sexta-feira, contra a Costa Rica. O médico Rodrigo Lasmar explicou que as dores de Neymar não têm relação com a cirurgia realizada no pé direito do jogador em março, para a correção de uma fratura.



"A pancada foi no tornozelo e não no pé. Não foi no mesmo lugar. Não estamos preocupados, não há nada diferente. Na parte médica, ele está 100%", afirmou Lasmar.



Treino leve



Os jogadores que não que não foram titulares contra a Suíça realizaram um trabalho tático em campo reduzido. Já os atletas que começaram jogando fizeram um aquecimento leve e depois ficaram jogando futmesa (uma atividade que é uma mistura de ping-pong e futevôlei), com a presença dos familiares de alguns deles.