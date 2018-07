Neymar manda recado para Mbappé e Rakitic

O francês Mbappé é colega de equipe de Neymar no PSG, enquanto o croata Rakitic jogou com o brasileiro no Barcelona. " Obrigado, meu irmão. Te vejo em breve" respondeu o atacante da equipe da França.





Ausente das redes sociais desde o dia após a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa, Neymar usou o Instagram nesta sexta-feira (13) para enviar uma mensagem de apoio aos jogadores Mbappé, da França e Rakitic, da Croácia, que disputarão a final do Mundial no próximo domingo (15)."Não nego, gostaria de estar com um de vocês dentro de campo, mas nesta Copa não deu. Ficou para o Catar... Fico aqui na torcida pelo meu "Golden Boy" (menino de ouro) e pelo meu parceiro de Barcelona. Espero que vocês se divirtam muito no Domingo, sem esquecer que é uma competição e que independente do resultado vocês já são campeões", disse o camisa 10 da Seleção.