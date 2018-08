Neymar junta-se ao PSG na China para disputar Supertaça da França

O jogador brasileiro, cuja atuação na Copa foi muito criticada, por exagerar nas queixas após as faltas que sofria, já desmentiu também os rumores de uma possível ida para o Real Madrid.



"Continuo, tenho contrato com o Paris Saint-Germain. Fui lá pelo desafio, com coisas novas e novos objetivos", disse o atacante em julho, em declarações à "FoxSports" brasileira.









Neymar integrou esta quinta-feira (2) o estágio do Paris Saint-Germain, em Shenzhen, na China, onde a equipe gaulesa confronto, no sábado (4), o Mônaco, de Leonardo Jardim, na Supertaça da França.Os parisienses publicaram um vídeo nas redes sociais com a chegada ao hotel da equipe de Neymar, que foi eliminado com o Brasil nas quartas de final do Mundial de 2018, diante da Bélgica (2-1)."Muito feliz", foram as palavras da estrela brasileira, o jogador mais caro da história do futebol, depois de, na última temporada, ter deixado o FC Barcelona para assinar pelo PSG, a troco de 222 milhões de euros.