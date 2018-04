Neymar evolui bem e não tem mais pé imobilizado

A evolução da lesão de Neymar é satisfatória, e os médicos decidiram retirar toda a imobilização e proteção do pé do craque, segundo informações, divulgadas neste domingo (29) pelo Paris Saint-Germain. Apesar do cenário positivo, o clube ainda não deu uma previsão para o retorno do craque brasileiro aos gramados.

"Os próximos períodos do programa de recuperação serão feitos nos próximos dias no Brasil e no centro de treinamento do clube", divulgou o clube parisiense.

O comunicado foi emitido um dia depois que o jogador foi submetido a um exame de rotina a cargo dos médicos Rodrigo Lesmar, da seleção brasileira, e Eric Rolland, do PSG.

"Os exames mostram uma evolução muito satisfatória das lesões do tornozelo e do pé direito do jogador, o que permitiu a retirada da proteção que o jogador usava desde o dia 3 de março", informou o clube.

O brasileiro será submetido a uma revisão médica no próximo dia 17 de maio, momento em que será definido quando ocorrerá a volta aos gramados.



No próximo dia 21 de maio tem início em Teresópolis (RJ) a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo.