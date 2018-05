26.05.2018 12:27

Criado por Maurício de Sousa, personagem enfrentará monstros com seus incríveis dribles

O atacante da Seleção Brasileira e do PSG virou personagem e já está na programação do canal Nickelodeon, que entrou no clima de Copa do Mundo.



Criado pela lenda dos quadrinhos e pai da Turma da Mônica, Maurício de Sousa, a animação "Neymar Jr." será exibido em 20 episódios curtos com, aproximadamente, 1 minuto de duração, recheado de aventuras e emoções, assim como retratado nos quadrinhos.



"A alegria e o jeito moleque do Neymar nos inspirou a criar seu personagem, quando ainda criança, quando os sonhos acontecem com maior intensidade. Assim, hoje ele se transformou em referência no esporte e os desenhos desenvolvidos refletem isso com muito humor e amor", disse Maurício de Sousa.



Neymar vai enfrentar monstros gigantes, fará dribles de outro planeta, mas sem deixar de lado a convivência familiar, mostrada em episódios com a participação especial da irmã e da mãe.