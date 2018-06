Neymar 'empresta' cabeleireiro pessoal a colegas

Craque da seleção levou cabeleireiro pessoal para arrumar os cabelos durante o Mundial

Apesar das madeixas de Neymar serem alvo de polêmica nas redes sociais, parece que entre os colegas da Seleção Brasileira são um sucesso. Todos quiseram uma consultoria no estilo. É o que mostra o Instagram de Nariko HairTyle, que fez o novo cabelo de Neymar em parceria com Wagner Tenório.



O cabelereiro brasileiro foi a Rússia a convite de Neymar para arrumar os cabelos do atacante durante o Mundial e, aproveitou e deu uma "ajeitada" no visual de outros, como Philippe Coutinho, Gabriel Jesus, Danilo Luiz, Douglas Costa, Casimiro e Fagner.



Não é a primeira vez que Neymar leva o seu cabeleireiro pessoal, que mora no Brasil, para fazer bonito no exterior. Em agosto do ano passado, na sua estreia no Parque dos Príncipes com a camisa do Paris Saint-Germain, Nariko Hairstyle cuidou do cabelo do camisa 10 e também deu um trato e alguns brasileiros que atuam pelo clube francês, como Thiago Silva, Marquinhos e Daniel Alves.