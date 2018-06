Neymar é o 5º esportista mais bem pago do mundo

Só mais um brasileiro aparece na lista dos 100 mais bem pagos. O meia Oscar, que está no Shanghai SIPG, da China, está na 56º colocação, com US$ 27,4 milhões (cerca de R$ 104 milhões).

O craque da Seleção Brasileira e do PSG aparece na 5ª posição entre os atletas mais bem pagos, segundo a Revista Forbes. Em salários, premiações e patrocínios, Neymar faturou US$ 90 milhões (cerca de R$ 342 milhões).O brasileiro só está atrás do boxeador Floyd Mayweather Jr (US$ 285 milhões), dos jogadores Messi (US$ 111 milhões) e Cristiano Ronaldo (US$ 108 milhões), e do lutador Conor McGregor (US$ 99 milhões).Neymar deixou para trás, estrelas do basquete como LeBron James e Stephen Curry; a lenda do tênis, Roger Federer; o tetracampeão mundial de F1, Lewis Hamilton, entre outros esportistas renomados.