Neymar dependência? Veja os números da Seleção com e sem o atacante

Dependência do camisa 10 nos resultados quase some em relação ao período de Dunga no comando e time faz mais gols com o craque em campo

A grande expectativa da torcida brasileira para a Copa do Mundo era em relação à condição de Neymar após operar o pé em março. Os últimos dois amistosos mostraram que o camisa 10 está pronto para a disputa do Mundial. Mas outra questão que surgiu durante os jogos de preparação é: será que a Seleção Brasileira ainda sofre com uma dependência excessiva de Neymar?



Nos primeiros 45 minutos do amistoso contra a Croácia, o camisa 10 não atuou e o time canarinho teve rendimento abaixo do esperado. Bastou o atacante entrar no segundo para a atuação melhorar. Inclusive, o primeiro gol da vitória por 2 a 0 foi anotado pelo jogador do PSG. Os brasileiros ainda têm um certo receio em relação à semifinal da Copa de 2014. Depois de perder Neymar por lesão nas quartas de final, contra a Colômbia, o Brasil foi goleado pela Alemanha por 7 a 1 e eliminado da Copa do Mundo de forma traumática. Por outro lado, em março, a Seleção venceu a Alemanha por 1 a 0, sem ele.



Com Neymar em campo, a média é de 2,4 gols por partida. Nesses 15 jogos, foram 12 vitórias, 13 empates e nenhuma derrota, o que dá um aproveitamento de 87%. Sem a presença do camisa 10, a Seleção disputou seis partidas, sendo cinco vitórias e a única derrota na Era Tite, em amistoso contra a Argentina em junho de 2017, com um aproveitamento de 83%. Com 11 gols marcados, a média cai para 1,8 gol por jogo.



Comparando com a passagem de Dunga pela Seleção Brasileira, pode-se perceber uma menor dependência de Neymar em relação aos resultados da equipe. Entre 2014 e 2016, o craque ficou de fora de nove partidas, sendo quatro vitórias, três empates e duas derrotas, com um aproveitamento de apenas 56%. Sem o camisa 10, o time canarinho foi eliminado na primeira fase da Copa América Centenário, em 2016, resultado que culminou na demissão do treinador.



O aproveitamento com o atacante em campo na Era Dunga cresce assustadoramente para 85%. Em 16 partidas, foram 13 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Com o jogador do PSG, a Seleção marcou 33 gols (média de 2,1 por jogo). Já sem Neymar, foram 17 gols em nove partidas (média de 1,9 por jogo).



Com nove gols, o camisa 10 é o vice-artilheiro da Era Tite, atrás apenas de Gabriel Jesus, que marcou dez vezes. Neymar ainda contribuiu com oito assistências nos 15 jogos em que esteve presente. Dessa forma, a grande estrela brasileira participou diretamente de 17 dos 36 gols da Seleção quando esteve em campo, ou seja, o atacante do PSG teve participação em 47% dos gols da equipe. Já no período de Dunga, foram 11 gols e quatro assistências, com uma participação em 45% dos gols canarinhos.