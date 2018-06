Atacante levou uma bolada, saiu mancando e foi atendido pelo médico Rodrigo Lasmar; CBF afirma que jogador treina normalmente na quarta

Na manhã desta terça-feira (19), o atacante Neymar voltou a treinar com a Seleção Brasileira após ter ficado no hotel na última segunda fazendo trabalhos de recuperação com o departamento médico. Porém, durante o aquecimento, em uma roda de bobinho, o camisa 10 levou uma bolada no pé direito e deixou o treinamento sentindo dores. Logo depois, o jogador do PSG foi atendido pelo médico Rodrigo Lasmar.



"Neymar se queixou de dores no tornozelo, em decorrência do número de faltas sofridas contra a Suíça. Como o treino era regenerativo pros titulares, foi encaminhado para a fisioterapia. Fica lá hoje e amanhã de manhã, treinando amanhã à tarde" disse Rodrigo Lasmar.



Durante os primeiros dez minutos de atividade, os jogadores fizeram um trabalho de aquecimento. Thiago Silva, Paulinho e Neymar, que não participaram do treino após o jogo contra a Suíça, faziam uma roda de bobo junto com Coutinho, Willian, Miranda e até o técnico Tite se arriscou com a bola no pé em alguns momentos.



Na próxima sexta-feira, às 9h, a Seleção Brasileira enfrenta a Costa Rica, em São Petesburgo, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo.