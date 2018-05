Neymar chega a Paris para terminar recuperação

Atacante deve ser liberado no dia 17 de maio, mas não participará do final da temporada com o PSG

Craque do PSG e da Seleção Brasileira, Neymar desembarcou nesta sexta-feira (4), na capital francesa, vindo do Brasil, onde se recuperava de uma cirurgia no pé direito realizada no início de março.

Lesionado em 25 de fevereiro na partida contra o Olympique de Marselha, Neymar chegou em avião privado. Agora deve finalizar sua recuperação em Paris, acompanhar o final da temporada de sua equipe e se preparar para a Copa do Mundo da Rússia.

"Tem que continuar o trabalho individual com o fisioterapeuta. Queremos que esteja com a gente, que viva com a gente o último jogo. Quando estiver bem para treinar com todos, treinará no grupo", indicou o técnico espanhol Unai Emery.

A fase final do processo de recuperação do craque em Paris tem um forte peso para o PSG. o clube entende que seria uma mostra de que o jogador está comprometido com o projeto, apesar da primeira temporada ser marcada pela lesão e pela eliminação nas oitavas de final da Champions

Por outro lado, parece pouco provável que Neymar volte a jogar pelo PSG nesta temporada, já que a previsão de retorno é no dia 17 de maio, data em que vai realizar um último exame. O PSG disputará sua última partida mo Francês em 19 de maio.

Além disso, o brasileiro não quer assumir mais riscos há pouco mais de um mês do início da Copa do Mundo. Ainda assim, espera que o jogador acompanhe da arquibancada do Stade de France a final da Copa da França contra o Herbiers, da 3ª divisão. No dia 12 de maio, no Parque dos Príncipes, o PSG recebe o Rennes para comemorar o título de campeão francês.