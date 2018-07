Neymar anuncia que fica no Paris Saint-Germain

No PSG, Neymar disputou 30 partidas e marcou 28 gols na atual temporada, na qual ganhou a Ligue 1, a Copa da França e a Copa da Liga.



Neymar não fez uma boa Copa do Mundo na Rússia, sendo eliminado com a seleção nas quartas de final, contra a Bélgica (1-2).

Neymar anunciou na noite desta quinta-feira (19) que permanecerá no Paris Saint-Germain, durante um leilão em São Paulo em prol de sua fundação de ajuda a crianças de bairros carentes."Fico, fico em Paris, eu tenho um contrato em Paris. As especulações, acredito que a maioria da imprensa (...) não sabe do meu objetivo, por que fui para Paris"."Quero vencer neste clube, quero vencer e espero que esta seja uma temporada maravilhosa", disse Neymar Jr., acabando com as especulações sobre sua permanência no PSG, que pagou 222 milhões de euros ao Barcelona em agosto de 2017 pela transferência do craque, que se tornou o jogador mais caro da história do futebol.