Neutrox Weekend 2018 terá etapas no Rio e em Itacaré

Em sua segunda edição, competição de surf feminino traz também série de atividades abertas ao público

A Abrasp (Associação Brasileira de Surf Profissional) anunciou a realização da segunda edição do Neutrox Weekend. O evento contará com duas etapas neste ano: a primeira em Itacaré (BA), nos dias 21 e 22 de julho, e a segunda no Rio de Janeiro, entre os dias 28 e 30 de setembro.



O Neutrox Weekend, que ano passado contou apenas com a etapa carioca, chega à Bahia, mais precisamente na praia de Tiririca. O evento visa promove o bem-estar e estimular a prática de atividades físicas ao ar livre e, principalmente, incentivar o surf e o skate femininos que, assim como muitas outras modalidades praticadas por mulheres, são carentes de apoio.



"É muito relevante para a Abrasp ser parceira de uma marca preocupada com o investimento na base do surf feminino brasileiro. A Neutrox acreditou na importância de gerar novas campeãs, meninas que sigam o caminho vitorioso. Estamos muito orgulhosos de, juntos, voltarmos a fomentar a modalidade da forma que merece e esperamos que esse seja a continuidade de um ciclo virtuoso do surf feminino no país", afirma Pedro Falcão, diretor executivo da Abrasp.



Modalidades



A etapa de Itacaré terá competição em duas modalidades: Feminino Profissional, com premiação de R$ 15 mil, e Longboard, com premiação de R$ 5 mil. Já no Rio de Janeiro, realizada no posto 3 da praia da Barra, também traz a prova de SUP. A premiação será de R$ 15 mil para SUP e Longboard, enquanto o prêmio do Profissional Feminino será de R$ 5 mil.



Outra novidade da etapa carioca é uma competição de skate em uma rampa montada em plena areia da praia da Barra. A prova terá premiação de R$ 10 mil. As inscrições para as provas podem ser feitas através do site da Abrasp e estarão abertas 30 dias antes do início de cada etapa.



Outras atrações



Além das competições, o Neutrox Weekend traz outras atrações, abertas ao público. Em Itacaré, haverá uma rampa de skate próxima ao evento, aulas de yoga, funcional e zumba. No Rio, além de todas essas atividades, também haverá uma clínica de surf e hidratação capilar no Quiosque Neutrox.



"Ao se unir com uma marca de beleza, quebramos o tabu de que surfistas não se cuidam. Nós nos cuidamos sim, ficamos muito tempo expostas ao sol e ao mar e os produtos Neutrox nos ajudam a manter o cabelo sempre saudável e protegido", avalia a campeã mundial de SUP Nicole Pacelli.