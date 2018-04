Neuer retorna aos treinos com o Bayern de Munique

O goleiro do Bayern de Munique e da seleção alemã, Manuel Neuer, voltou aos treinamentos nesta quinta-feira (5), anunciou o clube bávaro após seis meses de recuperação por fratura no pé.

Todo o país acompanha com atenção o avanço do capitão da equipe alemã, de 32 anos. Neuer corre contra o tempo para estar pronto para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. O técnico Joachim Löw vai anunciar a lista de convocados no dia 15 de maio.

No primeiro treino, Neuer defendeu chutes do treinador de goleiros. Na terça da semana passada (27), o atleta já havia dado voltas correndo no gramado.

Há duas semanas, em entrevista à TV do Bayern, Neuer qualificou como "realista" a chance de voltar a competir neste ano.

"Mas não podemos estipular uma data (...) É importante que não aconteça mais nada com meu pé, se não seria minha carreira que estaria em jogo", acrescentou. Löw se mostrou otimista sobre as chances do goleiro e capitão se recuperar a tempo.