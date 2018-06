Neuer: 'Desculpa por não termos jogado como campeões'

Goleiro da Alemanha lamenta eliminação precoce da equipe no Mundial da Rússia

Manuel Neuer, goleiro titular da seleção da Alemanha que atualmente defende o Bayern de Munique, deixou uma mensagem nas redes sociais destinada aos torcedores em que pede desculpas por a equipe não ter conseguido revalidar o título conquistado há quatro anos, no Brasil.





"Caros torcedores!

Estamos tão desiludidos como vocês! Um Campeonato do Mundo é apenas de quatro em quatro anos e nós tínhamos feito tanto. Pedimos desculpa por não termos jogado como campeões do Mundo. É por isso que também somos eliminados, por mais amargo que seja.

O apoio foi ótimo, na Alemanha e nos estádios russos. No Brasil, em 2014, ainda estávamos a festejar juntos. Mas o esporte também inclui as derrotas e o reconhecimento quando os adversários são melhores.

Parabenizamos a Suécia e o México pela classificação e a Coreia do Sul na vitória de ontem.

Obrigado à Rússia pela hospitalidade!"





