Nenê brilha e São Paulo bate o Vitória

Equipe do Morumbi reassume a vice-liderança do Brasileiro e fica na torcida contra o Atlético-MG para se manter na 2ª posição

O São Paulo derrotou o Vitória por 3 a 0, nesta terça-feira (12), na abertura da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da pausa para a Copa. Caso o Atlético-MG não vença o Ceará, hoje no Independência, a equipe do Morumbi ficará isolada na segunda colocação.



Disposto a assumir a vice-liderança do campeonato e ficar nesta posição até o retorno do Brasileiro, o São Paulo começou tomando a iniciativa, mas encontrou um Vitória que tentava dificultar a saída de bola da equipe tricolor.



Porém com Nenê vivendo grande fase e em noite inspirada, o São Paulo não demorou para encontrar o caminho do gol. O meia inaugurou o placar com uma obra de arte. Depois de receber de fora da área, tirou a marcação com um leve toque e bateu colocado no ângulo.



A situação do time do Morumbi ficou melhor ainda depois da expulsão do meia Yago, que cometeu falta em Nenê e quase acertou um tapa no jogador em frente ao árbitro. O juiz não teve dúvidas e mostrou o cartão vermelho.



Ainda no 1º tempo, Nenê fez o segundo. Ele puxou contra-ataque, rolou para Éverton, que cruzou e a zaga rebateu. A bola voltou para Éverton, ele tocou para Nenê, que encheu o pé. O camisa 7 chegou a 10 gols e é o artilheiro do São Paulo no ano.



Na etapa final, o São Paulo ainda ampliou com Éverton, que aproveitou uma bola desviada para fazer o terceiro gol da equipe. Depois disso, o São Paulo manteve a bola nos pés e até teve chances para ampliar.