Nelsinho Baptista pede demissão do Sport

Treinador faz duras críticas à diretoria e anuncia a saída do clube em coletiva, na tarde desta terça-feira

Na tarde desta terça-feira (24), o técnico Nelsinho Baptista anunciou sua saída do comando do Sport em coletiva realizada no CT José de Andrade Médicis. O treinador de 67 anos deixou o clube um dia após o empate por 1 a 1 com o Botafogo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.



"Os problemas no campo são os menores possíveis. O problema do Sport é fora de campo", destacou o treinador. Segundo ele, o clube convive com salários atrasados, e nos quatro meses em que esteve treinando o Leão, não recebeu integralmente o que foi prometido. "E o pior de tudo: ninguém me dá uma satisfação. Como é que você pode ir para frente com uma diretoria dessa?", questionou.





Fui para o jogo ontem sem ter um atacante. Tive que improvisar", disse.

Nelsinho Baptista criticou a diretoria e revelou que não contou com o atacante Carlos Henrique para o jogo contra o Botafogo por falta de dinheiro para pagar o empréstimo do atleta junto ao Londrina. " Por fim, o técnico decretou como encerrado seu ciclo no Sport. "Eu acho que meu ciclo acabou no Sport. Essa é minha última passagem pelo Sport. Agradeço muito o torcedor. Talvez algum torcedor vá ficar magoado, mas mais para frente ele vai entender", disse Nelsinho Baptista, que passou pelo Sport em 1997 e entre 2008 e 2009, somando títulos da Copa do Brasil (2008) e do Campeonato Pernambucano (2008/2009). No comando do Sport em 2018, Nelsinho obteve sete vitórias em 17 jogos, com 54,9% de aproveitamento. Além disso, viu a equipe ser eliminada precocemente da Copa do Brasil, para o Ferroviário/CE, e cair nas semis do Campeonato Pernambucano para o Central. "Infelizmente não conseguimos os objetivos que traçamos. Mas porque tivemos muitos problemas", disse Nelsinho.