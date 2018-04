Nelsinho Baptista não antecipa mudanças no Sport

Após derrota em estreia do Campeonato, técnico prefere pregar cautela antes da segunda rodada

Após a derrota do Sport para o América-MG por 3 a 0 na estreia pelo Campeonato Brasileiro, domingo, o técnico Nelsinho Baptista decidiu pregar cautela e evitou falar em mudanças para a próxima rodada, quando o Leão enfrenta o Botafogo, na Ilha do Retiro, no dia 2. "O importante é você decidir com a cabeça mais descansada. O que posso dizer é que nós observamos muito o jogo", disse.



Na partida contra o time mineiro, o técnico rubro-negro apostou na presença de cinco jogadores recém-contratados - Cláudio Winck, Ernando, Ferreira, Andrigo e Hygor. "Hoje nós jogamos com algumas peças novas e em termos individuais não foram decepcionantes. São jogadores que estão se adaptando e essa equipe ainda vai crescer no campeonato", afirmou.



Nesta segunda-feira, o grupo folgou, e de terça a domingo, vai trabalhar sempre em um período.