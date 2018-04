NBA tem playoffs mais disputados desde a temporada 2013-2014

Os #NBAPlayoffs estão sensacionais! Veja como ficaram as chaves depois dos jogos desse domingo.



Está no ar o #BolaoNBAPlayoffs! Dê seus palpites e jogue contra seus amigos – https://t.co/wFmMlj6DHI pic.twitter.com/54c1TlzCLf — NBA Brasil (@NBABrasil) 23 de abril de 2018

Os playoffs da principal liga de basquete do mundo se encaminham para o seu 10º dia de disputa, nesta segunda-feira (23), e por enquanto, vem se destacando como a pós-temporada mais equilibrada desde 2013-2014.Após mais de uma semana de disputa, somente uma equipe, o New Orleans Pelicans, conseguiu manter a invecibilidade, contra o Portland Trail Blazers, e garantir a classificação em quatro jogos (lembrando que a disputa ocorre em uma melhor de sete partidas). Nas últimas três temporadas, neste momento dos playoffs, ao menos duas equipes já haviam garantido vaga na próxima fase pelo placar de 4 a 0.Os Pelicans, alias, foram a única equipe que não perdeu na primeira rodada. Até o atual campeão da NBA, o Golden State Warriors, e o líder da Conferência Oeste durante a temporada regular, o Houston Rockets, já sofreram uma derrota e seguem com vantagem de 3 a 1 e 2 a 1, respectivamente, em seus confrontos.O líder da Conferência Leste na temporada regular, Toronto Raptors, se encontra em situação ainda mais delicada. A equipe está com sua série, contra o Washington Wizards, empatada, com duas vitórias para cada lado. O lado leste da liga, aliás, é sinonimo de equilíbrio. Apenas um confronto, entre Philadelphia 76ers e Miami Heat, está desempatado (com vantagem de 3 a 1 para o time da Pensivânia), o resto dos embates, entre Boston Celtics e Milwaukee Bucks, e Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers, estão empatados em 2 a 2.Nesta segunda-feira, o Houston Rockets visita o Minnesota Timberwolves, às 21h, para o jogo quatro da série (vantagem de 2 a 1 para os Rockets). Já às 23h30, o Oklahoma City Thunder visita o Utah Jazz, também pelo quarto jogo da série (vantagem de 2 a 1 para o Jazz).Minnesota Timberwolves x Houston Rockets (21h) (Série 1x2)Utah Jazz x Oklahoma City Thunder (23h30) (Série 2x1)Boston Celtics x Milwaukee Bucks (20h) (Série 2x2)Philadelphia 76ers x Miami Heat (21h) (Série 3x1)Golden State Warriors x San Antonio Spurs (23h30) (Série 3x1)Toronto Raptors x Washington Wizards (20h) (Série 2x2)Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers (20h) (Série 2x2)Houston Rockets x Minnesota Timberwolves (22h30)Utah Jazz x Oklahoma City Thunder (22h30)