Náutico tem 100% de aproveitamento como mandante

Foram oito jogos como mandantes na Arena de Pernambuco, mantendo-se invicto

Um dos trunfos do Náutico na decisão deste domingo (8), ao vencer o Central por 2 a 1 e garantir o título de campeão pernambucano após um jejum de 13 anos, foi justamente apostar em sua força como mandante. Atuando na Arena de Pernambuco, neste Campeonato Pernambucano, o Timbu conseguiu manter 100% de aproveitamento, em sete partidas, até a partida final.



Com a vitória que lhe conferiu o título de campeão pernambucano 2018, além de terem sido empurrados por mais de 40 mil torcedores na Arena de Pernambuco, os alvirrubros conquistaram também uma conquista que não acontecia no futebol do Estado havia 20 anos. O último time a ser campeão com vitórias em todos os jogos disputados em casa tinha sido o Sport, em 1998. Naquele ano, o Leão também tinha sido campeão invicto.