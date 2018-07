Náutico se reapresenta com duas ausências

Um dos novos destaques no time, Bryan sente desconforto no quadril e não treina com o grupo

O elenco do Náutico se reapresentou com duas ausências, nesta segunda-feira (30), para iniciar a preparação para o confronto contra o ABC-RN, no próximo sábado (4). O lateral-direito Bryan alegou dores e sequer treinou. Já o meia-atacante Lelê abandonou a atividade mais cedo. Ambos serão reavaliados pelo departamento médico alvirrubro.



Um dos novos destaques no time, Bryan disse sentir desconforto no quadril e não treinou com o grupo. O jogador fará exame de imagem para uma melhor avaliação do caso. Se alguma lesão for detectada e Bryan não seja relacionado para o jogo contra os potiguares, o técnico alvirrubro, Márcio Goiano, tem à disposição outro lateral: Thiago Ennes.



No começo do treino, Lelê sentiu um incômodo na parte posterior da coxa direita e tentou seguir normalmente, mas saiu por precaução. Ele iniciou o tratamento com bolsa de gelo e deve ser reavaliado na terça-feira.