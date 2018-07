Náutico ressalta importância da torcida na fase final da Série C

Dos quatro jogos que o Náutico ainda terá que enfrentar nesta primeira fase da Série C, dois serão em casa. O primeiro, já neste sábado, contra Juazeirense. O outro, no dia 4 de agosto, será contra o ABC. As partidas podem definir a classificação do clube ao mata-mata da competição.Invicto há seis rodadas, com cinco vitórias e um empate, o Alvirrubro é o segundo colocado no Grupo A, com 23 pontos. Para o técnico do clube, Márcio Goiano, é de extrema importância que o torcedor se aproxime ainda mais do Náutico. Goiano não estava no clube quando o Timbu botou mais de 40 mil pessoas na final do Campeonato Pernambucano, mas conhece bem o potencial dos alvirrubros. "Temos que trazer a torcida para o nosso lado", disse em sua chegada. Ele fez o seu papel: com o comandante, são quatro triunfos em quatro jogos em casa. Mas a média não foi das melhores. Desses compromissos, a partida com mais público foi contra o Atlético-AC, com 4.405 torcedores.Nesta quarta-feira, o Náutico retomou os trabalhos visando o duelo diante da Juazeirense, que acontece sábado, às 16h, na Arena de Pernambuco. O time foi o mesmo que enfrentou o Salgueiro na última segunda-feira, além da entrada do atacante Lelê. Bruno; Bryan, Camutanga, Suéliton e Assis; Josa, Jhonnatan, Luiz Henrique e Dudu; Lelê, Robinho e Ortigoza. Nesta quinta-feira, o treino será fechado, na Arena de Pernambuco.