Náutico quer ‘zerar cartões’ para reta final do torneio

Após o empate diante do Salgueiro por 1 a 1, no Cornélio de Barros nesta segunda-feira, o Náutico ainda não conseguiu garantir sua vaga nas quartas de final da Série C 2018. Mas a vice-liderança do Grupo A, com 23 pontos, e a invencibilidade de seis jogos, com cinco vitórias e um empate, permite que o técnico Márcio Goiano comece a antecipar a classificação do clube, desde que dê uma atenção especial para possíveis desfalques em campo por causa de cartões amarelos.

"Temos que administrar essa questão de cartões. Temos opção de até tomar um para não perder eventualmente (um atleta) para um segundo jogo", destacou Márcio Goiano. Outra solução apresentada por ele foi colocar em campo nos últimos jogos outros atletas que não tiveram oportunidades. "Temos uma leitura positiva com relação ao grupo e podemos dar chance para analisar melhor outros jogadores", explicou.

O Náutico tem quatro jogadores titulares pendurados com dois cartões amarelos cada: Bruno, Jhonnatan, Dudu e Robinho. Os últimos quatro jogos do Náutico na primeira fase do campeonato serão contra Juazeirense, Globo, ABC e Remo.