Náutico quer aproveitar sequência de jogos no Recife para chegar ao G4

Com quatro compromissos no Recife nas próximas quatro rodadas da Série C, o Náutico quer aproveitar o bom retrospecto jogando na capital pernambucana, para deixar a zona de rebaixamento e se aproximar do G4. O planejamento em busca da sequência de vitórias começa no próximo sábado (9), contra o Remo, às 16h, na Arena de Pernambuco. Em seguida o Timbu encara o Santa Cruz, no famoso "Clássico das Emoções", no Arruda, e volta a ter dois jogos em casa, diante do Botafogo-PB e Atlético-AC.





Nesta segunda-feira (4), o elenco alvirrubro se reapresentou depois da partida contra o ABC, no Rio Grande do Norte-RN. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia e depois seguiram para o gramado. Na terça (5), o elenco do Timbu treina em dois períodos, no Centro de Treinamento Wilson Campos.

No Recife, o Timbu fez 20 jogos na temporada, acumulando 14 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Além disso, o Náutico segue invicto em clássicos no ano. "Não há dúvidas que a sequência de quatro jogos em Recife será importante para nós. Nosso aproveitamento em casa é muito bom e temos que aproveitar isso. Vamos brigar por essas vitórias para sair dessa zona o mais rápido possível", ressaltou o zagueiro Camacho.Apesar de estar na zona de rebaixamento, uma vitória diante do Remo deixa o Náutico com boas chances de deixar as últimas colocações da Série C. A distância para o G4 é de seis pontos, o que mostra o equilíbrio da competição. "Daqui para frente é tudo confronto direto. Serão jogos encarados como decisão. É necessário o máximo de concentração para essas partidas. A distância não é muito grande, mas acima de tudo, precisamos vencer", comentou Camacho.