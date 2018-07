Com várias frentes simultâneas em andamento, as obras do estádio dos Aflitos, na zona norte do Recife, aproximam-se da fase de conclusão. Cerca de 80% da reforma já foi realizada e em torno de 15 dias está previsto o primeiro treino da equipe alvirrubra no local, aberto aos torcedores. As novidades foram divulgadas pelo Náutico, nesta quinta-feira (19), durante apresentação do andamento das obras.





Ainda nesta semana, será iniciada a pavimentação do piso entre o muro e os degraus das arquibancadas, que tem previsão de ser concluída em 20 dias. A cabine de imprensa também sofrerá mudanças. Será ampliada em dois metros, para melhorar a condição de trabalho de jornalistas e radialistas.



A parte elétrica também é alvo da equipe. Já foi executada a mudança de cabeamento da rede, o aumento da potência elétrica e será iniciado o trabalho de recuperação dos postes, ainda nesta semana. Cada um deles, que antes contava com nove refletores, passará a ter 15, totalizando 120 focos de luz. Eles também terão um novo posicionamento, melhorando a iluminação do campo. Nos arredores do campo, outra novidade: mais um escudo será instalado, totalizando dois do time alvirrubro e um de Pernambuco. As novas cadeiras já estão sendo instaladas. Os últimos caminhões com os assentos, incluindo também os dos bancos de reservas, devem chegar ao clube ainda nesta semana e a previsão é concluir o serviço em um mês. Em andamento está também a colocação do alambrado de vidro, sobre a nova mureta recentemente construída.

Nesta sexta-feira (20), será lançada nova campanha para imortalizar o torcedor nos Aflitos. A ideia é usar as 407 placas de vidro do alambrado para que os alvirrubros tenham a oportunidade de marcar seus nomes de forma definitiva no estádio. Detalhes sobre preço e formas de pagamento serão oficializados no site voltandopracasa.com.br. O objetivo é arrecadar cerca de R$ 200 mil.Sobre o estádio, um dos pontos que vem merecendo atenção especial, inclusive da torcida, é o gramado. Atualmente, ele passa por uma manutenção. O processo final se chama Topdressing e resulta em proteção, recuperação e fortalecimento da grama, além de uniformizar a superfície do gramado. O tratamento consiste na colocação de uma cobertura de areia, mecanicamente, com equipamento que possibilita a aplicação homogênea do material.