Náutico já tem dois desfalques certos diante do Globo-RN

No próximo jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico terá dois desfalques importantes. O meia Dudu e o volante Jhonnatan receberam o terceiro cartão amarelo no último sábado (21), contra o Juazeirense, e estão fora do duelo diante do Globo-RN, que acontece na próxima sexta-feira (27).





O paraguaio Ortigoza aparece como o principal concorrente para a vaga de Dudu. Ele era titular até a última rodada, quando foi para o banco de reservas para a entrada de Lelê, que voltava de lesão. Com ele em campo, Robinho e Lelê ficam responsáveis por jogar pelas pontas.



No meio de campo, Jobson é o nome para substituir Jhonnatan. Os dois possuem características parecidas de chegar bem no ataque. Jobson deve formar o meio de campo ao lado de Josa e Luiz Henrique.



Após vencer a Juazeirense, elenco alvirrubro voltou nesta segunda (23) às atividades. Durante a tarde, o técnico Márcio Goiano comandou um trabalho com bola para os atletas que não atuaram os 90 minutos no último jogo. O grupo que jogou a partida inteira fez um regenerativo na academia, seguido de voltas no gramado.



Quase classificado

Vice-líder do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro com 26 pontos conquistados, o Náutico pode garantir classificação para a próxima fase do torneio no próximo final de semana, com duas rodadas de antecedência. Para isso, precisa vencer o Globo-RN e torcer para que ABC, Botafogo-PB ou Santa Cruz pelo menos empatem seus jogos na rodada.



Contudo, não é só um resultado de vitória que classifica o Timbu na próxima rodada. Caso empate com o Globo-RN, precisa passar a torcer para que o Botafogo-PB perca na rodada, diante do Atlético-AC, em João Pessoa. O Timbu chegaria aos 27 pontos, com um total de oito vitórias.

Além deles, o Timbu ainda tem mais dois jogadores pendurados com dois cartões amarelos na Série C do Brasileiro. São eles o goleiro Bruno e o atacante Robinho, titulares absolutos da equipe. A tendência é que eles tomem o terceiro cartão amarelo ainda na primeira fase para chegarem zerados no mata-mata.No lugar de Dudu e Jhonnatan o técnico alvirrubro, Márcio Goiano, deve fazer o básico, colocando Ortigoza e Jobson no time. A partida contra a equipe do Rio Grande do Norte pode garantir a classifcação do Náutico para a segunda fase da Série C.