Náutico estuda abrir treino para torcida em semana da final

Diante da grande procura dos torcedores para a partida deste domingo, contra o Central, diretoria alvirrubra estuda a ideia com a comissão técnica

Logo que a primeira partida da final do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Central chegou ao fim, no último domingo, a torcida alvirrubra deu início, pelas redes sociais, a uma campanha para que a diretoria permitisse a abertura de um dos treinamentos da equipe durante esta semana. De acordo com o clube, o assunto vem sendo discutido com a comissão técnica.



Na segunda-feira, a equipe fez um trabalho regenerativo, e na terça, teve folga. Na quarta-feira, a atividade acontece em dois períodos, com o primeiro sendo no Centro de Treinamento e o segundo, na Arena de Pernambuco. A programação do restante da semana não foi divulgada.