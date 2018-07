Náutico encara Juazeirense, na Arena de Pernambuco

O técnico do Náutico, Márcio Goiano, adotou o mistério e não divulgou a equipe que entra em campo neste sábado para enfrentar Juazeirense-BA, às 17h, na Arena de Pernambuco, pelo Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. No treino desta sexta-feira, no entanto, o treinador deu pistas de que pode fazer uma mudança no setor ofensivo, com a volta de Lelê entre os titulares. O jogador se recuperou de uma lesão muscular na coxa. O técnico deixou no ar ainda quem sairia caso opte pelo retorno do jogador. Ortigoza, Dudu, Robinho e o próprio Lelê brigam por três vagas no setor ofensivo.Vice-líder do Grupo A da Série C, o Náutico joga para encaminhar a classificação para o mata-mata, e encontra do outro lado uma equipe que tenta se distanciar da zona de rebaixamento. O Timbu vem de uma sequência de cinco vitórias e um empate, mas o Márcio Goiano alerta para o bom momento do Juazeirense, que trocou o treinador e, sob o comando de Evandro Guimarães, vem de uma vitória em casa e um empate fora. "Eles tiveram uma mudança de treinador e a equipe conseguiu somar um ponto fora de casa contra o Globo-RN. Esse ponto foi muito valioso."