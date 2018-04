Náutico encara a Ponte Preta com desfalques

Após título do Pernambucano, Timbu entra em campo pelo jogo da ida da quarta fase da Copa do Brasil

Três dias após ter conquistado o título de campeão pernambucano 2018, o Náutico tem mais um jogo decisivo na temporada. O duelo será contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pelo jogo da ida da quarta fase da Copa do Brasil.



Para a partida, o técnico Roberto Fernandes não poderá com quatro jogadores que estiveram em campo na decisão do Estadual, contra o Central. Três deles, no setor ofensivo. Expulso na vitória por 1 a 0 na fase anterior, o atacante Ortigoza cumprirá suspensão automática. Além deles, o também atacante Robinho e o meia Wallace Pernambucano não viajaram para Campinas por conta de desgaste muscular.



O volante Wendel, que foi acionado nos minutos finais da decisão do Pernambucano, foi outro que ficou no Recife para fazer tratamento médico. Outro desfalque é o zagueiro Breno Calixto, que vem se recondicionando fisicamente após lesão muscular.



A classificação do Timbu para as oitavas de final da Copa do Brasil é tida como de grande importância para o clube pois renderá uma cota de R$ 2,4 milhões. Até agora, o Náutico já faturou R$ 4,3 milhões de premiação no torneio.