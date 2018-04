Náutico é o campeão do Pernambucano 2018

Após um jejum de 13 anos, o torcedor alvirrubro pode, enfim, soltar o grito de campeão. O Náutico garantiu o título de campeão do Pernambucano 2018 ao vencer o Central por 2 a 1, neste domingo (8), na Arena de Pernambuco.O Náutico abriu o placar da partida com Ortigoza, já no final da primeira etapa. O atacante recebeu passe de Júnior Timbó e bateu de primeira. A bola ainda desviou em Danilo Quipapá e passou pelo goleiro França.Depois do intervalo, aos 12 minutos, Jobson ampliou o placar para o Náutico, dando mais tranquilidade para os alvirrubros. Porém, o Central diminuiu a diferença em seguida, com Leandro Costa, de pênalti.