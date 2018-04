Náutico é derrotado pela Ponte Preta por 3 a 0

O Náutico deixou para trás a euforia da conquista histórica do Campeonato Pernambucano, no último domingo, pondo fim a um jejum de 13 anos sem título, e foi derrotado por 3 a 0 pela Ponte Preta na noite desta quarta-feira (11), em partida no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), no primeiro confronto pela quarta fase da Copa do Brasil.



Com a vitória sem dificuldades, a Ponte Preta constrói uma excelente vantagem para o jogo de volta, que acontece na próxima quarta-feira (18), na Arena de Pernambuco. Quem passar segue para as oitavas de final do campeonato nacional. A classificação vale a importante premiação no valor de R$ 2,4 milhões. Até agora, só de premiação com as fases anteriores no torneio, os times já faturaram R$ 4,3 milhões em cotas, cada. Para avançar, o Náutico precisa vencer por quatro gols. Se ganhar por 3 a 0, a decisão vai para as penalidades.



O Náutico entrou em campo com desfalques importantes. Em relação ao time que jogou no último domingo, contra o Central, pelo Pernambucano, saíram Ortigoza - suspenso -, Wallace, Robinho e Rafael Assis - poupados por desgaste muscular -, sendo substituídos por Odilávio, Jobson, Bryan e Gabriel Araújo. O jogo marcou a estreia de Doriva como técnico do time de Campinas.



Continuar a ler Relacionado Náutico encara a Ponte Preta com desfalques Náutico é o campeão do Pernambucano 2018



No segundo tempo, ainda com a vantagem de estar com um jogador a mais em campo - Jobson recebeu o cartão vermelho -, a Ponte Preta não conseguiu ampliar a vantagem, apesar de o Náutico ter dado chances para tal.





Série C

Antes de entrar em campo novamente com a Ponte Preta para o jogo de volta, o Náutico encara o Santa Cruz neste domingo em sua estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para o clássico, que acontece na Arena de Pernambuco, foram colocados à venda nesta quarta-feira (11) aos torcedores tricolores. Até esta quinta (12), as vendas serão exclusivas para sócios. Os mil primeiros sócios que chegarem às bilheterias do Arruda comprarão pelo valor promocional de R$ 20. A partir da sexta-feira, a venda será aberta para o público em geral, com o preço de R$ 20 e R$ 40. Ao todo, são 4 mil ingressos para o Santa Cruz, que será visitante na partida. Os gols da Ponte Preta saíram logo no primeiro tempo de partida. O primeiro com Orinho, aos 15 minutos. Apenas quatro minutos depois, Felipe Saraiva ampliou o placar. E aos 26, Júnior Santos marcou o terceiro para a Ponte Preta em Campinas.No segundo tempo, ainda com a vantagem de estar com um jogador a mais em campo - Jobson recebeu o cartão vermelho -, a Ponte Preta não conseguiu ampliar a vantagem, apesar de o Náutico ter dado chances para tal.Série CAntes de entrar em campo novamente com a Ponte Preta para o jogo de volta, o Náutico encara o Santa Cruz neste domingo em sua estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para o clássico, que acontece na Arena de Pernambuco, foram colocados à venda nesta quarta-feira (11) aos torcedores tricolores. Até esta quinta (12), as vendas serão exclusivas para sócios. Os mil primeiros sócios que chegarem às bilheterias do Arruda comprarão pelo valor promocional de R$ 20. A partir da sexta-feira, a venda será aberta para o público em geral, com o preço de R$ 20 e R$ 40. Ao todo, são 4 mil ingressos para o Santa Cruz, que será visitante na partida.