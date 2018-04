Náutico e Central empatam sem gols no 1º duelo da decisão

No primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, Central e Náutico empataram em 0 a 0, neste domingo (1), no estádio Lacerdão, em Caruaru. A segunda e decisiva partida será dia 8 na Arena Pernambuco. Se a partida terminar empatada novamente, a decisão do título será na disputa de pênaltis.





Apesar de estar atuando em casa e ter um pouco mais de posse de bola, o Central não assustou tanto o adversário e se preocupou em não sofrer gols.

O lance mais perigoso da etapa inicial saiu só aos 38 minutos. Robinho cruzou, Ortigoza pegou mal, mas mesmo assim quase enganou o goleiro França, que precisou se esticar para mandar a bola para fora.



O técnico Roberto Fernandes não gostou da postura do Náutico e fez duas mudanças no intervalo. Voltou com Júnior Timbó no lugar de Wallace Pernambucano, e Fernandinho na vaga de Rafael Assis.





Mesmo com as mudanças no Náutico, o Central quase surpreendeu no começo da etapa final com Leandro Costas, que cabeceou de costas, e obrigou Bruno a espalmar para fora.



Aos poucos, a equipe de Roberto Fernandes conseguiu chegar mais ao gol, foi mais incisivo, e só não abriu o placar por causa da boa atuação do goleiro França.



Ortigoza voltou a duelar com o goleiro do Central, que fez grande defesa em chute aos 14 minutos da etapa final. Depois aos 38, França tirou a bola da cabeça de Robinho após cruzamento de Thiago Ennes.



Com o 0 a 0, a decisão ficou mesmo para o próximo domingo. O Náutico tentará encerrar um jejum de títulos, já que não vence o Pernambucano desde 2004 e o Central ainda luta pelo seu primeiro título estadual.