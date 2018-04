Náutico deve ter mudanças contra a Ponte Preta

Técnico Roberto Fernandes está preocupado com desgaste físico dos atletas

Para tentar reverter o resultado do jogo de ida - a vitória da Ponte Preta por 3 a 0, em Campinas - e avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil em partida nesta quarta-feira (18), na Arena de Pernambuco, o Náutico deve entrar em campo com algumas alterações na defesa. Isso porque segundo o técnico Roberto Fernandes, alguns atletas sentiram o cansaço nos minutos finais do clássico contra o Santa Cruz, no domingo, na estreia pela Série C.



"A nossa primeira linha defensiva jogou uma decisão no domingo, outra na quarta e outra contra o Santa Cruz. A sequência de jogos claramente pesou. (Quarta) Vai jogar quem estiver melhor. Vamos aguardar os treinos e vamos colocar em campo quem estiver com uma condição ideal para reverter o resultado", disse o treinador.



Assim, uma possível alteração é o retorno do zagueiro Breno Calixto, que não atua desde o dia 13 de março, com uma lesão muscular. Contra o Santa Cruz, ele ficou no banco de reservas. O lateral-esquerdo Tiago Costa, recém-contratado, também pode fazer a sua estreia.



Para se classificar na Copa do Brasil e garantir assim a cota de R$ 2,4 milhões, o Náutico precisará vencer por mais de três gols de diferença. Uma repetição do placar, desta vez para o Alvirrubro, levará a decisão para as penalidades.