Náutico busca vitoria para brigar pelo G4

Conhecida por ser uma competição de tiro curto com apenas 18 rodadas na primeira fase, a Série C do Campeonato Brasileiro sempre tem pontuações muito próximas entre as equipes na tabela de classificação.





"Cada jogo tem sua importância. A gente sabe que estamos numa situação incômoda. Mas graças a Deus, no final de semana passado conseguimos os três pontos e que seja o começo da nossa reação", comentou o artilheiro.



O paraguaio Ortigoza tem 13 jogos com a camisa alvirrubra e nove gols marcados. Na Série C, ele atuou em três partidas, das cinco do Náutico na competição e balançou as redes em três oportunidades, com uma excelente média de um gol por jogo. Artilheiro do Timbu na Copa do Brasil e do Campeonato Pernambucano junto com Wallace Pernambucano, o gringo vem sendo importantíssimo no setor ofensivo da equipe.



"Pela média de gols, é minha melhor fase aqui no Brasil. Eu acho que meu futebol pode evoluir ainda um pouquinho mais. Estou me fortalecendo na parte física, estou treinando bem, estou querendo jogar o meu melhor", finalizou Ortigoza, que também acumula passagens pelo Cruzeiro e Palmeiras.

Por conta disso, mesmo na 9ª colocação do grupo A com quatro pontos ganhos, uma vitória do Náutico diante da Juazeirense-BA, neste sábado (19), pode colocar o Timbu na briga pelo G-4, já que a distância para este seleto grupo é de apenas quatro pontos.Vivendo uma excelente fase na equipe alvirrubra, o atacante Ortigoza está na expectativa para que a vitória diante do Salgueiro no último final de semana, onde ele marcou dois gols, tenha sido o ponto de partida da reação alvirrubra na competição nacional.