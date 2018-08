Náutico busca classificação para a fase de mata-mata

Precisando apenas de um ponto para se garantir nesta próxima fase, Timbu encara o ABC, neste sábado (4), às 16h, na Arena de Pernambuco

O Náutico segue na luta para conseguir a classificação para a fase de mata-mata da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (4), o Timbu terá mais uma batalha pela frente, contra o ABC, às 16h, na Arena de Pernambuco. Precisando apenas de um ponto para se garantir nesta próxima fase, o Timbu conta com a força da torcida para confirmar matematicamente sua classificação.



Já são oito jogos de invencibilidade da equipe alvirrubra. A última derrota foi justamente para o próximo adversário, o ABC, fora de casa. Dentro de casa, o Náutico vem fazendo muito bem o seu papel, não só na competição como na temporada inteira. São 22 jogos no ano, com 18 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota.



"A gente está tentando chamar a torcida jogo a jogo. Trazer os adeptos para o nosso lado com esforço e garra. Aproveito para fazer o convite para eles comparecerem em massa", disse o zagueiro Suéliton.



O ABC ainda luta pela classificação e foi o único time a derrotar o Náutico na era Márcio Goiano. Já tendo atuado pela equipe potiguar, o zagueiro alvirrubro sabe da força do time alvinegro.



"É uma equipe bem qualificada. Sabemos da necessidade deles e também sabemos da nossa. Temos que definir essa classificação e temos a chance de decidir isso dentro de casa. Estamos prontos para buscar", finalizou Suéliton.