Náutico atropela Salgueiro em casa e deixa a lanterna do grupo A

Os gols da partida foram marcados todos no primeiro tempo, sempre com participação do meia Robinho e do atacante Ortigoza. Ainda aos 12 minutos, o primeiro acertou um belo chute no canto esquerdo, abrindo o placar.



Cinco minutos depois, Robinho sofreu pênalti, convertido por Ortigoza. Aos 41 minutos, os dois atletas tabelaram e o atacante paraguaio anotou o seu segundo no jogo, o terceiro do Náutico.



O próximo compromisso da equipe pernambucana será contra o Juazeirense , 5º colocado do grupo A com 6 pontos, no próximo sábado (19), às 16h, na Bahia.

Em confronto direto pelas últimas colocações do grupo A da Série C, o Náutico venceu o Salgueiro, neste sábado (12), por 3 a 0, na Arena Pernambuco. O placar marcou a primeira vitória da equipe alvirubra no torneio nacional.Com o resultado, o Náutico, que começou o jogo na lanterna do torneio, chegou a 4 pontos e ultrapassou o próprio Salgueiro.