Náutico apresenta Tiago Costa como novo reforço

O lateral-esquerdo Tiago Costa já é velho conhecido dos torcedores pernambucanos porque defendeu, por três passagens e seis temporadas, o Santa Cruz. Nesta terça-feira, porém, o jogador foi apresentado oficialmente com a camisa que vai defender nesta temporada: a do Náutico.

Aesar de já ter estreado no segundo tempo da derrota para o Botafogo-PB no último sábado, o defensor tem boas expectativas para a temporada. "A motivação é a maior possível. Fiquei muito feliz quando o Ítalo (Rodrigues, gerente de futebol) conversou comigo sobre essa oportunidade de ter outra passagem em Recife, por outro grande clube que é o Náutico. A expectativa é a melhor possível. Já disputei uma Série C, sei como é a competição, tem algumas coisas que eu posso ajudar", disse.





A tendência é que Tiago Costa comece como titular na partida do próximo domingo, contra o Atlético-AC, em Rio Branco, uma vez que ele afirma que sua parte física já está perto do ideal. "Com relação à questão física tenho aprimorado bastante. Temos trabalhando em dois períodos, duas semanas seguidas e tem sido bom pra mim. Acredito que estou uns 90%. Mas o que dá ritmo é o jogo. Você pode treinar dois meses fisicamente, mas o ritmo de jogo é diferente. Fiquei feliz por ter entrado no último jogo e suportado 45 minutos", afirmou.