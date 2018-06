Náutico acerta contratação com o meia Júnior Lemos

O meia Júnior Lemos, que disputou o início da temporada 2018 pelo Central, é o mais novo reforço do Náutico. O atleta foi um dos destaques da Patativa no vice-campeonato pernambucano. O jogador de 24 anos desembarcou no clube nesta quarta-feira (6) para assinar contrato e reforçar o Timbu na sequência da Série C até o fim do Brasileiro.





O atleta esteve em 19 jogos com a camisa centralina em 2018 e não chegou a marcar gols, mas era um dos jogadores mais participativos no setor ofensivo do time caruaruense. Júnior chega para suprir uma carência no setor de criação da equipe alvirrubra. O técnico Márcio Goiano, ex-comandante do Timbu, já havia alertado que o clube necessitava de um meia que atuasse mais centralizado.Até o momento o Náutico está com 28 jogadores inscritos na Série C. O clube deve preencher mais três vagas nas próximas rodadas, com as entradas do lateral-direito Bryan, do atacante Rafael Oliveira e de Júnior Lemos, completando assim 31 nomes. O Timbu só terá mais quatro vagas restantes para contratar ou inscrever alguma peça já pertencente ao elenco.